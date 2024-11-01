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Россия легализовала майнинг криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
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Майнинг криптовалют в России с 1 ноября 2024 года вышел в правовое поле, согласно вступившему в силу закону теперь этой деятельностью могут заниматься как юридические, так и физические лица.

Российские юридические лица и индивидуальные предприниматели могут заниматься майнингом при условии включения в специальный реестр. Для физических лиц реестра нет, но для них будут установлены лимиты потребления электроэнергии.

В случае превышения лимитов гражданин должен будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и подать заявление на включение в реестр. Лимиты будут устанавливаться правительством и могут отличаться в зависимости от региона.

Зарабатывающие криптовалюту майнеры теперь обязаны предоставлять в налоговую службу информацию о полученном заработке в виде цифровой валюты и об адресах-идентификаторах, которые используют для операций с ней.

Правительство также получило право запрещать или ограничивать майнинг на отдельных территориях или в регионах. Это связано с возможным энергодефицитом в отдельных регионах, так как традиционный майнинг требует много электричества.

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