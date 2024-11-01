Как записать в WhatsApp «кружочки»

Пользователи WhatsApp могут записывать короткие видеосообщения и делиться ими в чатах — эта функция появилась в мессенджере в 2023 году. Как настроить эту функцию и записать «кружочек»?

Сразу после появления «кружочков» для записи требовалось один раз нажать на микрофон, после чего на его месте появлялся квадратик с камерой. Зажатие этой кнопки активировало съемку видео. Однако весной 2024 года функцию переработали.

Теперь для записи «кружочков» необходимо открыть WhatsApp, перейти в нужный чат и отыскать иконку камеры рядом с микрофоном. Затем задержать палец на кнопке с изображением камеры для начала записи.

Далее можно провести палец вверх, чтобы зафиксировать запись. Либо сделать движение влево — это отменит запись и вернет пользователя в чат. Запись «кружочков» начинается с замедлением — приложение сначала отчитает три секунды.

Во время съемки можно поменять камеры — с основной на фронтальную и обратно, остановить запись на нужном хронометраже (максимальная длительность составляет 60 секунд), удалить запись или отправить адресату. По умолчанию запись ведется на фронтальную камеру.