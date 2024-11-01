Бузова и Лерчек начали разборки из‑за изнасилования тараканом

Лерчек на испытании в шоу «Звезды в джунглях»

Блогер Лерчек пожаловалась, что на испытании в шоу «Звезды в джунглях» ее «изнасиловал таракан», а ведущая проекта Ольга Бузова считает, что девушка преувеличивает, прикрывая свою глупость.

В реалити Лерчек проходила испытание: она лежала, привязанная к ящику, куда насыпали разную живность, в том числе мадагаскарских тараканов. В таких условиях блогеру приходилось отвечать на вопросы из школьной программы, и на многие из них Лерчек не ответила.

Например, она не вспомнила, что такое биссектриса, ответив, что это геометрическая фигура, а первой женщиной космонавтом назвала Татьяну Гагарину.

Лерчек против Бузовой

После реалити Лерчек в интервью Алены Блин обвинила создателей «Выжить в джунглях» и ведущих Ольгу Бузову с Михаилом Галустяном. Она сказала, что тараканы во время испытания проникли ей в белье и забрались в интимные места.

Лерчек обиделась, что ведущие не остановили испытание, даже когда она кричала от страха и боли.

Лерчек на испытании в шоу «Звезды в джунглях» Фото: © кадр из шоу «Звезды в джунглях»

Ольга Бузова упрекнула блогера в нечестности. Она написала в телеграм-канале, что все испытания шоу проверяют на безопасность. А во время съемок она и Галустян постоянно спрашивали, нужно ли прекратить задание, на что получали отказ Лерчек.

Также Бузова отметила, что после испытания Лерчек осмотрел врач, чему есть видеоподтверждение.

«Врач вынес заключение, что врачебная помощь Валерии не требуется. Никаких повреждений, кроме царапины, нет. Таракан (простите, что мне приходится писать так подробно) не добрался до 18+», — написала Бузова.