Легендарный «бэтмобиль» поступил в продажу. ФОТО

Компания Action Vehicle выпустила легендарный транспорт из мира поп-культуры — «бэтмобиль» из фильмов про Бэтмена.

Реалистичная бронированная копия машины из фильмов Кристофера Нолана была одобрена компанией Warner Bros и доступна в десяти экземплярах. Стоимость «бэтмобиля» — 2,9 миллиона долларов.

«Бэтмобиль» Action Vehicle Фото: © Action Vehicle

«Бэтмобиль» практически полностью функциональный — в сравнении с выдуманным автомобилем из кино у него нет только реактивного двигателя и турелей. В качестве движка используется General Motors LS3 V8 на 6,2 литра от Chevrolet Camaro.

Каркас автомобиля выполнен из трубчатой авиационной стали, покрытый листовым металлом, стеклопластиком, углеродным волокном и кевларом. В окнах — зеркальные стекла. Внутри установлены аутентичная цифровая приборная панель и премиальная GPS-система.