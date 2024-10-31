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Wink назвал главную сериальную премьеру ноября

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кинокомпания «START Studio»

Главной сериальной премьерой ноября в онлайн-кинотеатре Wink станет новый эксклюзивный проект «Дети перемен», посвященный влиянию противоречивых 90-х на судьбы людей. Точная дата премьера будет объявлена позднее.

В центре сюжета криминальной драмы — трое братьев от разных отцов. Их мать, водитель троллейбуса Флора, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью, где брат готов отдать жизнь за брата.

Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны.

В сериале снялись сразу три звезды из сериала «Слово пацана» — Слава Копейкин, Андрей Максимов и Лев Зулькарнаев. Также в сериале снимались Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман.

Производством сериала занималась кинокомпания «START Studio». Режиссерами проекта выступили Любовь Львова и Сергей Тарамаев.

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