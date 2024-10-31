НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ начали применять дроны‑камикадзе Switchblade 600

Источник:
«Известия»
274 4

Украинская армия начала массово применять американские дроны-камикадзе Switchblade 600 с дальностью более 40 километров и бронебойной боевой частью весом около 15 килограммов.

Российские военные пришли к таким выводам после опознания обломков сбитых беспилотников. В частности, Switchblade 600 с успехом поражали военнослужащие-зенитчики комплексов «Тор-М2».

Ранее ВСУ массово применяли только младшую модель Switchblade 300 — это небольшой переносной дрон-камикадзе, который с 2022 года без особого успеха использовался на переднем крае.

Барражирующий боеприпас Switchblade 600 предназначен для поражения бронетехники и управляется с планшета. По стоимости и техническим характеристикам он превосходит популярный армейский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.

Тема: Военная операция на Украине
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией
Украинских диверсантов уничтожили в Брянской области. ВИДЕО
Российские войска взяли Цукурино
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Киев поставил России невыполнимое условие для начала переговоров
Российские войска взяли Цукурино
Обсуждение (4)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...

mosquito__2010

штаты тоже недоумевают от борзости их подопытных

mosquito__2010

судя по невнятному блеянию байдена о нанесении стратегического поражении россии они у них из чугуна и...