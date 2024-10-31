ВСУ начали применять дроны‑камикадзе Switchblade 600

Украинская армия начала массово применять американские дроны-камикадзе Switchblade 600 с дальностью более 40 километров и бронебойной боевой частью весом около 15 килограммов.

Российские военные пришли к таким выводам после опознания обломков сбитых беспилотников. В частности, Switchblade 600 с успехом поражали военнослужащие-зенитчики комплексов «Тор-М2».

Ранее ВСУ массово применяли только младшую модель Switchblade 300 — это небольшой переносной дрон-камикадзе, который с 2022 года без особого успеха использовался на переднем крае.

Барражирующий боеприпас Switchblade 600 предназначен для поражения бронетехники и управляется с планшета. По стоимости и техническим характеристикам он превосходит популярный армейский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin.