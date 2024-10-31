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Стояние на одной ноге назвали индикатором старения

Источник:
Sibnet.ru
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Чем меньше человек может продержаться на одной ноге в так называемой «позе цапли», тем выше его показатель нервно-мышечного старения, выяснили ученые.

Исследователи сопоставили несколько факторов старения, такие как сила, походка и другие параметры равновесия. Оказалось, что именно умение долго сохранять равновесие на одной ноге сильнее всего коррелирует с возрастом.

Наблюдение велось за женщинами и мужчинами старше 50 лет — без ожирения, нервно-мышечных расстройств и патологий позвоночника, говорится в статье ученых, опубликованной журналом PLOS One.

За десять лет наблюдений способность участников исследования стоять в «позе цапли» снизилась в среднем на 2,2 секунды для «слабой» ноги и на 1,7 секунды — для доминирующей. Важное условие — в ходе теста стоять на одной ноге необходимо с закрытыми глазами.

Ученые отмечают, что такая одноногая стойка требует не только адекватной мышечной силы, но и нервно-мышечного контроля. Оптимальное сочетание этих факторов возможно только в молодом возрасте.

Если человек способен простоять так 30 секунд — его возраст около 30 лет. Если показатель 15 секунд —в районе 40 лет. Результат в 5 секунд указывает на возраст 60 лет и более.

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