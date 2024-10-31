Ученые нашли скрытый океан на спутнике Урана

Группа американских ученых составила карту поверхности спутника Урана под названием Миранда. Моделирование механизмов приливного давления показало, что в недрах этой луны может находиться океан жидкой воды.

Толщина океана на Миранде оценивается в 100 километров, глубина залегания жидкой воды под поверхностью — около 30 километров. При этом возраст может составлять от 100 до 500 миллионов лет.

В подтверждение своей гипотезы ученые отмечают, что если бы вода на Миранде полностью замерзла, на поверхности спутника появились бы трещины, свидетельствующие о расширении замерзшего океана изнутри. Однако такие трещины отсутствуют.

Один из снимков Миранды был получен американским аппаратом «Вояджер-2». Изображение показало неровную поверхность луны, покрытую бороздами и кратерами, которые появились под действием приливных сил и внутреннего нагрева спутника.

На основе особенностей поверхности ученые смоделировали внутреннюю часть Миранды. По мнению исследователей, океан мог возникнуть в результате теплового импульса при изменении орбиты луны вследствие ее гравитационного взаимодействия с другими спутниками Урана.