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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Появлению автопилота у Lada помешало отсутствие разметки на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ запланировал внедрение автопилота на своих машинах в 2030-е годы, сообщил руководитель по научно-исследовательской работе компании Константин Котляров.

«На сегодняшний день по электронике абсолютно все понятно. <…> Коротко отвечаю —- в тридцатые годы», — цитирует Котлярова ТАСС.

По его словам, разработчикам предстоять решить две основных проблемы. «У нас зимняя страна, и нынешние автопилоты ориентируются по разметке на дорогах. Что у нас с разметкой, особенно зимой, вам рассказывать не надо», — уточнил представитель АвтоВАЗа.

Второй вопрос связан с принятием решений в случае нештатной ситуации на дороге или необходимости сделать моральный выбор. «Водитель принимает такие решения спонтанно. А программист должен на каком-то основании это прописать. Этот вопрос тормозит сегодня весь мир, но, разумеется, это будет решено», — пояснил Котляров.

Тема: Русские машины
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