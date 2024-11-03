Стоить ли включать выходные и праздники в отпуск

Отпуск считается и оплачивается в календарных днях. На его начало или конец могут выпадать выходные и праздничные дни — в каких случаях их стоит включать в отпуск?

Включать выходные и праздники в отпуск стоит, если есть потребность получить больше отпускных, посоветовали эксперты «Госуслуг».

Если, к примеру, оформить отпуск с понедельника по пятницу, отпускные будут начислены за пять дней. А на отдых придется девять дней с учетом выходных, которые идут до и после отпуска. Если включить эти выходные в отпуск, то на отдых выпадет столько же дней, но отпускных начислят больше — за девять дней, с субботы до следующего воскресенья включительно.

Не нужно включать выходные в отпуск, если хочется в течение года больше отдохнуть и сэкономить дни отпуска.

Например, если отпуск был оформлен с 6 по 8 мая 2024 года, используется всего три отпускных дня. А отдыхать можно будет девять дней, потому что 4, 5, 11 и 12 мая — выходные дни, а 9 и 10 мая — праздничные.