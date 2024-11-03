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Ученые предложили новую теорию возникновения поцелуев

Источник:
Sibnet.ru
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Человеческие поцелуи могли произойти от повадок предков обезьян, предположили британские ученые из Университета Уорика.

Поцелуи в ходе эволюции человека стали знаком демонстрации близости и социальной связи. Но их происхождение до сих пор не ясно. Как выяснили ученые, 56% человеческих культур поцелуи не практикует, считая их лишними или даже отвратительными.

Изучая поцелуи, британские ученые попытались найти аналогии в мире ближайших родственников человека — обезьян. Оказалось, что целуются только шимпанзе и бонобо.

Ученые предположили, что предки обезьян занимались уходом за собой, вытягивая губы и всасывая мусор и паразитов с шерсти. Эту идею назвали «гипотезой последнего поцелуя груминга», приводит Evolutionary Anthropology отчет исследователей.

Сравнивая поведение по уходу за собой у приматов и людей, ученые нашли подтверждение идеи о том, что поцелуи служат символическим жестом для сигнализации и укрепления социальных и родственных связей.

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