Наступление российских войск в Донбассе ускоряется и Вооруженные
силы Украины (ВСУ) не способны его остановить, пишет военный обозреватель французской
газеты Le Figaro Алексис Ферчак.
Менее чем за неделю российские войска завоевали к западу и
северу от города Угледар порядка 200 квадратных километров. При этом они
продвигаются и на других участках фронта. С начала лета российские войска
занимали еженедельно от 50 до 120 квадратных километров, отметил Ферчак.
В украинской прессе генерал Дмитрий Марченко, успешно
оборонявший в 2022 году город Николаев, не стал ходить вокруг да около. «Все мы
знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», —
заявил он.
Украинцы не способны противостоять наступательной динамике
противника и «вынуждены отступать», констатирует обозреватель. «Русские действуют
очень методично, не прибегая при этом к крупным маневрам, которые могут
оказаться слишком дорогостоящими с точки зрения потерь личного состава», — добавил
он
«Главная цель русских – не столько сами территориальные
приобретения, сколько истощение сил противника», — заключил Ферчак.