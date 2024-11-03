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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Le Figaro констатировала скорый разгром Украины

Источник:
Le Figaro
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Наступление российских войск в Донбассе ускоряется и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны его остановить, пишет военный обозреватель французской газеты Le Figaro Алексис Ферчак.

Менее чем за неделю российские войска завоевали к западу и северу от города Угледар порядка 200 квадратных километров. При этом они продвигаются и на других участках фронта. С начала лета российские войска занимали еженедельно от 50 до 120 квадратных километров, отметил Ферчак.

В украинской прессе генерал Дмитрий Марченко, успешно оборонявший в 2022 году город Николаев, не стал ходить вокруг да около. «Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — заявил он.

Украинцы не способны противостоять наступательной динамике противника и «вынуждены отступать», констатирует обозреватель. «Русские действуют очень методично, не прибегая при этом к крупным маневрам, которые могут оказаться слишком дорогостоящими с точки зрения потерь личного состава», — добавил он

«Главная цель русских – не столько сами территориальные приобретения, сколько истощение сил противника», — заключил Ферчак.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать