Наступление российских войск в Донбассе ускоряется и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны его остановить, пишет военный обозреватель французской газеты Le Figaro Алексис Ферчак.

Менее чем за неделю российские войска завоевали к западу и северу от города Угледар порядка 200 квадратных километров. При этом они продвигаются и на других участках фронта. С начала лета российские войска занимали еженедельно от 50 до 120 квадратных километров, отметил Ферчак.

В украинской прессе генерал Дмитрий Марченко, успешно оборонявший в 2022 году город Николаев, не стал ходить вокруг да около. «Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался», — заявил он.

Украинцы не способны противостоять наступательной динамике противника и «вынуждены отступать», констатирует обозреватель. «Русские действуют очень методично, не прибегая при этом к крупным маневрам, которые могут оказаться слишком дорогостоящими с точки зрения потерь личного состава», — добавил он

«Главная цель русских – не столько сами территориальные приобретения, сколько истощение сил противника», — заключил Ферчак.