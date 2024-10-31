Годовая инфляция за неделю ускорилась до 8,61%

Инфляция с 22 по 28 октября в России составила 0,27% после 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата. В годовом выражении темпы роста цен ускорились с 8,52% до 8,61%, сообщило Минэкономики.

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен составили 0,48%. Подорожало, в частности, cливочное масло — +1,9%. Также увеличилась стоимость репчатого лука (+4,3%), помидоров (+3,8%), огурцов (+3,7%), картофеля (+3,1%), столовой свеклы (+2,5%), белокочанной капусты (+1,5%), бананов (+1,3%), приводит «Коммерсантъ» данные Росстата.

В сегменте непродовольственных товаров инфляция осталась на уровне предыдущей недели (0,12%). Снизились темпы роста цен на легковые автомобили (до 0,02%), но выросли цены на медикаменты (0,45%) и бытовые приборы (0,9%). Цены бензин и дизтопливо увеличились на 0,2% и 0,3% соответственно.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2024 года инфляция в России ожидается в диапазоне 8–8,5%.