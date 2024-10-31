Должны ли болеть мышцы после тренировки

Легкая боль после тренировки — явления нормальное. Двигательная активность может вызывать болевые ощущения в мышцах даже у тех, кто имеет хорошую физическую форму, рассказала фитнес-инструктор Светлана Бутова.

Мышечная боль, как правило, появляется после занятий и упражнений, которые отличаются от привычных, приводит «Спорт-Экспресс» слова тренера. Неприятные ощущения в теле могут быть вызваны:

слишком частыми тренировками без возможности на восстановление;

тренировками высокой интенсивности;

длительными тренировками;

выполнением новых упражнений.

Бутова отметила, что одна из возможных причин боли в мышцах — накопление лактата (молочной кислоты). Ее уровень повышается во время или после напряженной тренировки. В большинстве случаев эта не опасно для организма.

Есть еще одна версия возникновения неприятных ощущений после физических нагрузок. Некоторые ученые считают, что боль и жесткость мышц — результат микроскопического повреждения мышечных волокон, сказала тренер.

Болезненность в мышцах появляется, как правило, спустя несколько часов после тренировки. В большинстве случаев через 12-24 часа, но бывает и позже.

Но если боль возникла сразу после или во время тренировки, это может быть симптомом травмы. В таком случае требуется медицинская помощь, предупредила Бутова.