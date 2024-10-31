НАВЕРХ

Должны ли болеть мышцы после тренировки

Источник:
«Спорт-Экспресс»
256 0

Легкая боль после тренировки — явления нормальное. Двигательная активность может вызывать болевые ощущения в мышцах даже у тех, кто имеет хорошую физическую форму, рассказала фитнес-инструктор Светлана Бутова.

Мышечная боль, как правило, появляется после занятий и упражнений, которые отличаются от привычных, приводит «Спорт-Экспресс» слова тренера. Неприятные ощущения в теле могут быть вызваны:

  • слишком частыми тренировками без возможности на восстановление;
  • тренировками высокой интенсивности;
  • длительными тренировками;
  • выполнением новых упражнений.

Бутова отметила, что одна из возможных причин боли в мышцах — накопление лактата (молочной кислоты). Ее уровень повышается во время или после напряженной тренировки. В большинстве случаев эта не опасно для организма.

Есть еще одна версия возникновения неприятных ощущений после физических нагрузок. Некоторые ученые считают, что боль и жесткость мышц — результат микроскопического повреждения мышечных волокон, сказала тренер. 

Болезненность в мышцах появляется, как правило, спустя несколько часов после тренировки. В большинстве случаев через 12-24 часа, но бывает и позже.

Но если боль возникла сразу после или во время тренировки, это может быть симптомом травмы. В таком случае требуется медицинская помощь, предупредила Бутова.

Еще по теме
Есть ли смысл тренироваться только по выходным
Эксперт объяснила причины безрезультатности тренировок на дому
Тренер посоветовала способ привыкнуть к спорту без усилий
Ученые сравнили пользу от ходьбы и спорта
смотреть все
Спорт #Фитнес #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Ангелина Мельникова
Олимпийская чемпионка и ее тренер поспорили о зарплатах гимнастов
04.10.2024 10:36
Паралимпиец Андрей Вдовин
Российским паралимпийцам отказали в подарках от Samsung
17.09.2024 14:31
Новак Джокович
Джокович заявил о проблеме допинга в теннисе
25.08.2024 12:35
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Байден помог Трампу, назвав его сторонников «мусором»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Россия удивила Запад хитрыми схемами ухода от санкций на нефть
ЦБ сообщил о снижении средней ставки по вкладам
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Uynachalnica

Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...

mosquito__2010

не завидная судьба у светы. жаль что не понимает происходящего.