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Россия удивила Запад хитрыми схемами ухода от санкций на нефть

Источник:
The Guardian
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Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) пообещали пресечь уклонение России, в том числе принять меры против теневого флота нефтяных танкеров.

«Мы твердо намерены выступить с дальнейшими инициативами в ответ на нарушения установленного потолка цен на нефть», — приводит The Guardian заявление министров финансов G7.

Они также пообещали принять дополнительные меры, чтобы «увеличить России издержки» при использовании ей для обхода санкций так называемого «теневого флота».

Министры G7 утверждают, что Россия собрала для целый флот из танкеров, в том числе старых, без положенных опознавательных знаков и в плохом состоянии, а нефть при этом перевозится без надлежащих деклараций и четко оговоренного маршрута.

Иногда танкеры перегружают груз прямо в море, чтобы избежать нежелательного внимания, сказано в заявлении.

Чиновники «семерки» также отметили, что российские финансовые учреждения создали сеть дочерних компаний за рубежом для содействия покупке или продаже подсанкционных товаров.

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Топ комментариев

Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Uynachalnica

Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...

mosquito__2010

не завидная судьба у светы. жаль что не понимает происходящего.