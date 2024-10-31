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ЦБ сообщил о снижении средней ставки по вкладам

Источник:
«Коммерсантъ»
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Банк России
Фото: Kuba / CC BY 3.0

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках, входящих в первую десятку кредитных учреждений, уменьшилась впервые за семь месяцев, следует из материалов Банка России.

Текущий размер ставки составляет 19,66%. При этом в течение первой половины октября ставка превышала 19,78%, приводит «Коммерсантъ» данные ЦБ.

Алгоритм определения средней максимальной ставки предполагает учет максимальных ставок по вкладам, доступных клиентам банков. Банк России при этом не учитывает начисление процентов по вкладу и не берет в расчет вклады с дополнительными условиями и сегментированные вклады с различными ставками.

В сентябре был установлен рекорд по росту портфелей срочных вкладов, который впервые в этом году превысил 1,1 триллиона рублей. Эксперты отмечали, что это происходило на фоне ожидания роста ключевой ставки, которое подтвердилось 25 октября.

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Экономика #Санкции
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