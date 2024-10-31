ЦБ сообщил о снижении средней ставки по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в банках,
входящих в первую десятку кредитных учреждений, уменьшилась впервые за семь
месяцев, следует из материалов Банка России.
Текущий размер ставки составляет 19,66%. При этом в течение
первой половины октября ставка превышала 19,78%, приводит «Коммерсантъ» данные
ЦБ.
Алгоритм определения средней максимальной ставки
предполагает учет максимальных ставок по вкладам, доступных клиентам банков.
Банк России при этом не учитывает начисление процентов по вкладу и не берет в
расчет вклады с дополнительными условиями и сегментированные вклады с
различными ставками.
В сентябре был установлен рекорд по росту портфелей срочных
вкладов, который впервые в этом году превысил 1,1 триллиона рублей. Эксперты
отмечали, что это происходило на фоне ожидания роста ключевой ставки, которое
подтвердилось 25 октября.