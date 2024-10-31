Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе по зданию Центра управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.

«В 4.00 и в 5. 30 утра ВКС МО России нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По оценке главы Чечни, удар оказался «очень результативным», а данные о потерях стали известны из перехваченных радиопереговоров украинцев.

«Дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — уточнил Кадыров.

Он заявил, что атака стала «возмездием» за удар дроном по Российскому университету спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.