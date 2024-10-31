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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе по зданию Центра управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве.

«В 4.00 и в 5. 30 утра ВКС МО России нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По оценке главы Чечни, удар оказался «очень результативным», а данные о потерях стали известны из перехваченных радиопереговоров украинцев.

«Дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых», — уточнил Кадыров.

Он заявил, что атака стала «возмездием» за удар дроном по Российскому университету спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.

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Asd10

Между партнёрами? 😄 У страны с низкой социальной ответственностью много партнеров. Но кто же её замуж...

Uynachalnica

Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

Asd10

Дрова на зиму колоть, быть может?? А если тебе серьезно объяснить, то только для того, чтоб пендосов...