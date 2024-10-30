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«Почта России» придумала новые условия доставки зарубежных товаров

Источник:
РБК
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«Почта России» предложила принять дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли, соответствующие инициативы содержатся в письме министру экономического развития Максиму Решетникову.

Россия в августе ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, которые вводят новое регулирование для товаров, реализуемых физическими лицами из-за границы через интернет.

В рамках изменений должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юридические лица, осуществляющие таможенное декларирование подобных товаров.

«Почта России» предлагает включать в реестр операторов, которые соответствуют нескольким критериям. В частности, у такой компании в собственности или аренде должны быть помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров на всей территории страны.

Кроме этого, претендент должен иметь платформу для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных.

В письме «Почта России» указывает на необходимость «выравнивания условий для участников рынка трансграничной электронной торговли». Так, при приеме, перевозке и выдачи заказов «Почта» обязана пользоваться только почтовой документацией и соблюдать тайну связи.

Другие игроки на рынке могут выдавать товары в пунктах выдачи заказов или курьерами любому физическому лицу, которое предъявит QRкод. Например, клиенты маркетплейсов делятся с родственниками скриншотами QRкодов для получения товаров.

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Экономика #Торговля
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