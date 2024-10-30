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Ошибку нашли в знаменитом первом законе Ньютона

Источник:
Sibnet.ru
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Ошибка закралась в формулировку первого закона Исаака Ньютона 300 лет назад при переводе с латыни на английский язык, выяснил профессор философии Политехнического университета Виргинии Дэниел Хук.

Согласно общепринятой трактовке первого закона Ньютона, тело остается в покое или равномерно двигается, если на него не воздействует внешняя сила. По версии ученого, союз, который традиционно переводится как «если», на самом деле означает «потому что».

«Это неверное понимание может восходить к ошибке, допущенной в первом английском переводе труда Ньютона "Математические начала натуральной философии"», — говорится в статье Хука, опубликованной журналом Philosophy of Science.

Оригинал книги Ньютона был написан на латыни, однако большинство исследователей познакомились с ним в английском переводе. Сам Исаак Ньютон с этим переводом не был знаком, поскольку он вышел уже после смерти ученого.

Первый закон движения Ньютона традиционно переводится следующим образом: «Тело остается в покое или равномерно движется, если (unless) на него не действует внешняя сила». В оригинале используется словосочетание «nisi quatenus».

Три закона Ньютона считаются столпами классической механики. Они позволяют записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие ее тела.

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corrector

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Asd10

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scorpion2777

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Uynachalnica

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