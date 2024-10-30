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«Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail

Источник:
Sibnet.ru
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«Госуслуги» разослали сообщения пользователям, у которых к аккаунту привязан почтовый ящик Gmail от Google, с предложением «переехать» на Mail.ru.

В рассылке отмечается, что Google недавно ограничила использование СМС для российских номеров в качестве подтверждения создания новых аккаунтов. Из-за этого «Госуслуги» не могут гарантировать, что данная функция продолжит работать для существующих аккаунтов.

Платформа в связи с этим порекомендовала своим пользователям заменить электронный почтовый ящик Gmail на российский Mail.ru или любую другую отечественную почту.

Проблемы с получением СМС от Google возникли у российских пользователей в начале сентября. Позднее представители Google заявили, что компания хочет сохранить доступность бесплатных сервисов для россиян, а наблюдавшиеся проблемы объяснили глобальным сбоем.

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Озаботился на 26-м году нахождения у власти... Думаю, всем минималку назначат чтобы уровнять, а премии...