«Госуслуги» призвали пользователей сменить почту Gmail

«Госуслуги» разослали сообщения пользователям, у которых к аккаунту привязан почтовый ящик Gmail от Google, с предложением «переехать» на Mail.ru.

В рассылке отмечается, что Google недавно ограничила использование СМС для российских номеров в качестве подтверждения создания новых аккаунтов. Из-за этого «Госуслуги» не могут гарантировать, что данная функция продолжит работать для существующих аккаунтов.

Платформа в связи с этим порекомендовала своим пользователям заменить электронный почтовый ящик Gmail на российский Mail.ru или любую другую отечественную почту.

Проблемы с получением СМС от Google возникли у российских пользователей в начале сентября. Позднее представители Google заявили, что компания хочет сохранить доступность бесплатных сервисов для россиян, а наблюдавшиеся проблемы объяснили глобальным сбоем.