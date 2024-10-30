Путин установил новый МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает новый минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 рублей.

Таким образом, со следующего года МРОТ вырастет на 16,6%. Увеличение затронет порядка 4,2 миллиона граждан, прежде всего работников бюджетной сферы. К 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей.

Соотношение с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. В прошлом году этот показатель составлял 46,7 тысячи рублей. В предыдущий раз МРОТ повышали 1 января на 18,5% — до 19 242 рублей.

Величина федерального МРОТ влияет не только на минимальную зарплату, но и на размер больничных, декретных выплат, отпускных, командировочных.

Законопроект о повышении МРОТ в конце сентября внесло правительство. Госдума одобрила его 22 октября, Совет Федерации — 23 октября.