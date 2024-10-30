Глава «Сбера» Герман Греф назвал блогеров неудачниками, а их миллионные заработки — ужасом. Несколько блогеров прокомментировали высказывание.

Греф во время выступления на VIII конференции «СберУниверситета», отрывок из которого опубликовало издание Frank Media, заявил, что в блогеры идут «неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, чтобы болтать языком».

«Слушайте, если человек чего-то в жизни добился, он пойдет в блогеры? У него времени на это нет», — задался вопросом Греф.

Глава «Сбера» назвал «ужасом» то, что «одними из самых зарабатывающих» людей сейчас являются блогеры. Они зарабатывают миллионы на людях, которые «копируют какие-то совершенно несуразные практики, следуют каким-то совершенно немыслимым советам».

Что ответили блогеры

Блогер Ида Галич отметила, что «блогер блогеру рознь», а слова Грефа могли быть вырваны из контекста.

«Я считаю себя до сих пор блогером, помогаем пострадавшим регионам нашей страны и быстро реагируем, когда необходимо создать информационный шум, дабы исправить несправедливую ситуацию или организовываем сборы на помощь детям и взрослым, попавшим в беду», — сказала Галич «Комсомольской правде».

«Это какое-то очень странное, противоречивое (заявление). Если блогеры настолько бесполезны, то почему они столько денег зарабатывают за счет “Сбербанка”, который им платит за рекламу своих сервисов типа всяких “Okko”, “Сбермаркетов” и так далее», — прокомментировал RTVI киноблогер BadComedian (Евгений Баженов).

Создатель YouTube-канала «Дневник Хача» Амиран Сардаров согласился с Грефом, что «контент делается в основном развлекательный и бездумный». Блогер предположил, что глава «Сбера» имел в виду именно тех, кто занимается на камеру полной ерундой.

Сардаров, как и BadComedian, задался вопросом: зачем тогда «Сбер» оплачивает рекламу своих продуктов у блогеров. Видимо, через них организация получает доступ к целевой аудитории.