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Откуда берется энергия в организме человека

Источник:
Sibnet.ru
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Организм человека получает энергию за счет расщепления сложных органических соединений. Непосредственным «топливом» для мышц служат молекулы АТФ (аденозинтрифосфата).

В мышцах человека содержится аварийный запас чистого «топлива» — АТФ. Его хватает всего лишь на несколько секунд напряженной мышечной работы. За это время можно отскочить от падающего кирпича или поймать убегающего ребенка. Затем организму придется вырабатывать аденозинтрифосфат.

Следующий источник, к которому обратятся мышцы, — это глюкоза. Организм ее получает из пищи. В теле человека она хранится виде гликогена. Есть два способа расщепления глюкозы для выработки из нее АТФ.

Анаэробный. Это быстрый, но малоэффективный способ. Если энергия нужна срочно, организм начинает расщеплять ее без участия кислорода. В результате одна молекула глюкозы образует лишь две молекулы АТФ. Побочным продуктом этой реакции становится молочная кислота, от которой болят мышцы после тренировок.

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Аэробный. Медленный и эффективный способ. Он подключается при продолжительных нагрузках, например, беге. В этом случае глюкоза расщепляется с помощью кислорода, который организм получает в процессе дыхания. Именно поэтому нетренированные люди задыхаются во время бега. Этот способ позволяет из одной молекулы глюкозы получить 30 молекул АТФ.

Жир. Запасов глюкозы обычному человеку при серьезной нагрузке (беге) хватит, примерно, на час. Затем организм начнет подключать к выработке энергии жир. Это сложный, медленный, но и более эффективный процесс. Одна молекула жира дает сразу 108 молекул АТФ.

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Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.

DEMON01

Ну наконец то ,спасибо ВВП, надо брать.