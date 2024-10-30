Инфекционист указал на главное отличие гриппа от других вирусов

Классический грипп не спутаешь с другими инфекциями, у него ярко выражены симптомы, сообщил главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков.

«Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», — рассказал Поздняков.

Симптоматика со стороны дыхательных путей появляется позже, кашель появляется на вторые и третьи сутки, вначале кашель простой, затем он становится частым, потому что грипп поражает трахею, кашель сопровождается болью за грудиной и очень плохо купируется, особенно его приступы. Насморк при гриппе выражен умеренно, как и боли в горле.

Осложнения у гриппа можно разделить на ранние и поздние. Ранние — это поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможно развитие поражений центральной нервной системы, выраженный интоксикационный синдром, который может даже привести к шоковому состоянию.

Поздние осложнения встречаются намного чаще. Это вторичные бактериальные осложнения со стороны дыхательных путей: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. После гриппа у человека может быть нестабильная температура, выраженная потливость, утомляемость.

Врач напомнил, что от гриппа есть специфическая противовирусная терапия, которая не даст развиться осложнениям. Применение таких препаратов максимально эффективно в ранние сроки от начала заболевания — 1-3 сутки. Определить вирус гриппа можно, сдав ПЦР в лаборатории или сделав экспресс-тест.