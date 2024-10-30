Сериал «Преступление и наказание» перенесли на неопределенный срок

Сериал «Преступление и наказание», который должен был стартовать на «Кинопоиске» 26 октября, в очередной раз перенесен, «есть моменты, которые потребовали больше времени», сообщила пресс-служба онлайн кинотеатра.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала "Преступление и наказание". Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — говорится в посте «Кинопоиска» в телеграм-канале.

Марафон переносов сериала начался с субботы. Кинотеатр обещал выложить четыре серии 29 октября.

В новом «Преступление и наказании» классический сюжет произведения Федора Достоевского развивается в реалиях XXI века. Режиссером ленты стал Владимир Мирзоев («Топи», «Внутри убийцы). В главных ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова.