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Сериал «Преступление и наказание» перенесли на неопределенный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание»
Фото: © «Кинопоиск»

Сериал «Преступление и наказание», который должен был стартовать на «Кинопоиске» 26 октября, в очередной раз перенесен, «есть моменты, которые потребовали больше времени», сообщила пресс-служба онлайн кинотеатра.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала "Преступление и наказание". Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — говорится в посте «Кинопоиска» в телеграм-канале.

Марафон переносов сериала начался с субботы. Кинотеатр обещал выложить четыре серии 29 октября.

В новом «Преступление и наказании» классический сюжет произведения Федора Достоевского развивается в реалиях XXI века. Режиссером ленты стал Владимир Мирзоев («Топи», «Внутри убийцы). В главных ролях: Иван Янковский, Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Владимир Мишуков, Алена Михайлова.

Культгид
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.

viktor182

И опять ни один псевдопатриот не комментирует...Моль ты где, где твои вилы?