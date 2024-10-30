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Почему график платежей важен в кредитном договоре

Источник:
Sibnet.ru
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Когда банк одобрил кредит, не стоит торопиться с подписанием договора. Особое внимание следует обратить на график платежей, где могут быть скрыты подводные камни.

График платежей представляет собой таблицу, в которой указывается обязательный платеж (как правило, это одна или две выплаты в месяц). Там также должно быть прописано, какая часть внесенной суммы идет на погашение тела долга, а какая — на выплату процентов банку.

«Банк старается изъять в начале проценты, потому что ему это выгодно. Это значит, что сумма долга у вас уменьшается незначительно и в случае возникновения задолженности можно на нее начислить приличную сумму штрафов», — приводит портал «Мои финансы» слова проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

Финансовые организации делают хитро: на первых этапах 60-70% платежа идет именно на выплату процентов, остальное — на выплату долга. Затем пропорции меняются и чем ближе срок погашения займа, тем более значительная часть идет на погашение тела долга.

«Целесообразно, когда погашение тела кредита и процентов идет равномерно. Когда вы снижаете тело долга, у вас и будущие платежи сокращаются», — пояснил Сафонов.

Если в графике платежей, к примеру, указано, что 90% уходит в счет уплаты процентов банку, это тревожный сигнал — от таких условий лучше отказаться и поискать другие более подходящие предложения.

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Экономика #Деньги
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