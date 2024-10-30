Сладости начнут маркировать в России

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, упакованных в потребительскую упаковку, сообщила пресс-служба ведомства

Эксперимент, который хотят провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025-го, затронет шоколад, конфеты, зефир, пастилу, печенье, желе, мармелад, жевательную резинку и иные виды сладостей, сказано в документе.

В ходе эксперимента будет протестированы процессы маркировки кондитерских изделий. В результате будут выработана оптимальные технические решения.

В России маркируются 24 группы товаров. С октября в России начался эксперимент по маркировке видеоигр, в сентябре — по маркировке презервативов и шприцев, а весной — слабоалкогольной продукции и стройматериалов.

Системы маркировки товаров развивается в России для борьбы с нелегальной или некачественной продукцией.