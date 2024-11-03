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Определена оптимальная длительность объятий

Источник:
The Guardian
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Объятия приносят массу положительного, но для достижения эффекта они должны длиться определенное время, выяснили психологи Оксфордского университета.

При объятиях у людей происходит активация высокоспециализированной нервной системы в коже. Она реагирует на специфическую стимуляцию, вызванную легким поглаживанием, рассказал газете The Guardian профессор Робин Данбар.

По его словам, это активирует эндорфиновые контуры в мозге, что помогает людям чувствовать себя спокойно и расслабленно. Поэтому польза объятий распространяется не только на близкие отношения, но и на другие сферы здоровья и благополучия.

Как показало исследование американских ученых из Университета Карнеги-Меллон, регулярные объятия в течение 14 дней помогают снизить риск заболевания ОРВИ и тяжесть инфекции, если болезнь все-таки началась.

Но для достижения максимального эффекта от объятий, они должны длиться не менее пяти секунд, выяснили ученые.

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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать