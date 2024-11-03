Объятия приносят массу положительного, но для достижения эффекта они должны длиться определенное время, выяснили психологи Оксфордского университета.

При объятиях у людей происходит активация высокоспециализированной нервной системы в коже. Она реагирует на специфическую стимуляцию, вызванную легким поглаживанием, рассказал газете The Guardian профессор Робин Данбар.

По его словам, это активирует эндорфиновые контуры в мозге, что помогает людям чувствовать себя спокойно и расслабленно. Поэтому польза объятий распространяется не только на близкие отношения, но и на другие сферы здоровья и благополучия.

Как показало исследование американских ученых из Университета Карнеги-Меллон, регулярные объятия в течение 14 дней помогают снизить риск заболевания ОРВИ и тяжесть инфекции, если болезнь все-таки началась.

Но для достижения максимального эффекта от объятий, они должны длиться не менее пяти секунд, выяснили ученые.