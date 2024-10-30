НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Более 100 тысяч солдат дезертировали из ВСУ

Источник:
ТАСС
193 2

Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 100 тысяч, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Самовольное оставление части, дезертирство - я не буду называть цифру, я скажу — больше 100 тысяч», — приводит ТАСС слова Скороход, сказанные ей в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По словам депутата, к ней в связи с ситуацией в ВСУ обращаются возмущенные граждане и она не может ответить им на их вопросы.

«Они меня спрашивают, почему я, бывший рабочий <...>, сейчас должен сидеть в окопе, а все наши военные, большие офицеры — все в тылу. Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии?» — сказала Скороход.


Еще по теме
Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией
Путин заявил об участии офицеров НАТО в конфликте на Украине
Медведев пообещал «салют» на украинском заводе Rheinmetall
Пентагон объяснил запрет ВСУ бить западным оружием вглубь России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
АвтоВАЗ выпустит совершенно новую «Ниву»
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Пророссийская партия победила на выборах в Грузии
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

viktor182

И опять ни один псевдопатриот не комментирует...Моль ты где, где твои вилы?

DEMON01

Ну наконец то ,спасибо ВВП, надо брать.

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.