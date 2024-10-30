Более 100 тысяч солдат дезертировали из ВСУ

Число случаев дезертирства и самовольного оставления части в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысило 100 тысяч, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Самовольное оставление части, дезертирство - я не буду называть цифру, я скажу — больше 100 тысяч», — приводит ТАСС слова Скороход, сказанные ей в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По словам депутата, к ней в связи с ситуацией в ВСУ обращаются возмущенные граждане и она не может ответить им на их вопросы.

«Они меня спрашивают, почему я, бывший рабочий <...>, сейчас должен сидеть в окопе, а все наши военные, большие офицеры — все в тылу. Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии?» — сказала Скороход.