Сбер приостановил запись на сделки по «Семейной ипотеке»

Сбер приостанавливает запись на сделки по «Семейной ипотеке» на фоне исчерпания лимита, но продолжит принимать заявки по программе, сообщила пресс-служба банка.

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе "Семейная ипотека" на "Домклик" без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — говорится в сообщении.

В Сбере отметили, что для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке.

Запись на сделки по программе «Семейная ипотека» будет возобновлена сразу после выделения дополнительного лимита, уточнила пресс-служба.