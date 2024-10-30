Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников

Правительство отработает новую модель оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил президент Владимир Путин, назвав несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников.

«Принципиально важно устранить разрывы в их заработных платах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, что совершенно несправедливо», — заявил Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

По его словам, планируется перевести зарплаты всех бюджетников страны на отраслевые системы. Это позволит устранить любое неравенство в зарплатах бюджетников в разных регионах.

Речь идет о зарплатах тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке. Внедрение новой модели оплаты труда бюджетников должно начаться в 2025 году.