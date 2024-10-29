Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев побил бомбардирский рекорд Сергея Мозякина в КХЛ.

Шипачев в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали» отметился голевой передачей. После этого у него стало 929 (291+638) очков — это на одно больше, чем у Мозякина (419+509).

Ранее в этом сезоне 37-летний форвард установил новый рекорд КХЛ по количеству проведенных матчей. Сейчас на его счету 1006 игр. Шипачеву также принадлежит рекорд КХЛ по количеству результативных передач.

Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА, а также олимпийским чемпионом (2018) и чемпионом мира (2014) в составе сборной России.