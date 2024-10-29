НАВЕРХ
Актуальная тема
На грани науки
Актуальная тема
На грани науки
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Загадочное «облако-НЛО» зависло над Зеландией. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
169 1

Специалисты NASA сделали спутниковый снимок загадочного облака над Южным островом Новой Зеландии, которое на протяжение десятилетий не покидает свое местоположение даже в сильный ветер.

Удивительное образование «патрулирует» одно и тоже место над скалистыми горами в юго-восточной части Новой Зеландии в долине Страт-Таиери, вызывая недоумение у местных жителей, которые уже дали ему прозвище «Питомец Таиери».

Некоторые считают, что облако на самом деле представляет собой замаскированный инопланетный корабль, так как объект не реагирует на ветер, сохраняет веретенообразную форму и наблюдается в любую погоду. Его длина оценивается в 11 километров.

Загадочное «облако-НЛО» над Зеландией
Загадочное «облако-НЛО» над Зеландией
Фото: © NASA

Однако ученые разъяснили феномен НЛО — по их мнению, это так называемое стоячее лентикулярное облако, которое образуется, когда сильные ветра сталкиваются с крутым барьером, таким как горный хребет.

Несмотря на кажущуюся неподвижность, каждый участок воздуха внутри облака постоянно перемещается. Но благодаря редкой форме воздушной волны, которую создает гряда Рок-энд-Пиллар, для наблюдателя с земли объект кажется зависшим в небе.

Тема: На грани науки
Фотоловушка засняла таинственное существо
Россияне поверили в существование инопланетян
Ученые нашли способ отследить звездолеты инопланетян
Ученые допустили проживание инопланетян среди людей
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлен «убийца GTA» с фотореалистичной графикой
АвтоВАЗ выпустит совершенно новую «Ниву»
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
Российскую армию признали сильнейшей в мире
Обсуждение (1)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
53
Российскую армию признали сильнейшей в мире
52
Власти обсудят запрет продажи сигарет рожденным после 2009 года
44
Путин признал «огромное сожаление» из‑за конфликта на Украине
40
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
38
Центробанк отложил выпуск новой 500‑рублевой купюры