Загадочное «облако-НЛО» зависло над Зеландией. ФОТО

Специалисты NASA сделали спутниковый снимок загадочного облака над Южным островом Новой Зеландии, которое на протяжение десятилетий не покидает свое местоположение даже в сильный ветер.

Удивительное образование «патрулирует» одно и тоже место над скалистыми горами в юго-восточной части Новой Зеландии в долине Страт-Таиери, вызывая недоумение у местных жителей, которые уже дали ему прозвище «Питомец Таиери».

Некоторые считают, что облако на самом деле представляет собой замаскированный инопланетный корабль, так как объект не реагирует на ветер, сохраняет веретенообразную форму и наблюдается в любую погоду. Его длина оценивается в 11 километров.

Загадочное «облако-НЛО» над Зеландией Фото: © NASA

Однако ученые разъяснили феномен НЛО — по их мнению, это так называемое стоячее лентикулярное облако, которое образуется, когда сильные ветра сталкиваются с крутым барьером, таким как горный хребет.

Несмотря на кажущуюся неподвижность, каждый участок воздуха внутри облака постоянно перемещается. Но благодаря редкой форме воздушной волны, которую создает гряда Рок-энд-Пиллар, для наблюдателя с земли объект кажется зависшим в небе.