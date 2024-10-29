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Диетолог объяснила пользу «гарвардской тарелки»

Источник:
Sibnet.ru
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«Гарвардская тарелка» — это простой и понятный метод составления здорового рациона питания, разработанный учеными Гарвардского университета, рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова

«Гарвардская тарелка» — это визуальная схема, которая делит тарелку диаметром 24–26 сантиметров на три части, каждая из которых символизирует ту или иную группу продуктов, пояснила врач в интервью «Известиям».

При этом, по ее словам, половину рациона должны составлять фрукты и овощи, которые благодаря высокому содержанию клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов помогают укреплять иммунитет и здоровье в целом.

Четверть тарелки — цельнозерновые продукты, например гречка, булгур, бурый рис, киноа, хлеб на основе цельнозерновой муки. Они поставляют в организм сложные углеводы. Их преимущество в долгом процессе усваиваемости, что помогает организму дольше сохранять энергию.

Еще четверть тарелки составляет белок животного и растительного происхождения — мясо и рыба орехи, бобовые культуры, молочные продукты. Они нужны для поддержания тонуса мышц и восстановления тканей, а также нормализации обмена веществ, пояснила диетолог.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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Топ комментариев

corrector

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nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂