Apple избавилась от порта Lightning

Компания Apple представила обновленные версии фирменных периферийных устройств — мыши Magic Mouse, клавиатуры Magic Keyboard, а также трекпада Magic Trackpad.

Устройства избавились от разъема Lightning и теперь оснащаются портом USB Type-C. Apple включила в комплект поставки новых компьютеров iMac мышь Magic Mouse и клавиатуру Magic Keyboard. Magic Trackpad можно приобрести отдельно.

«Каждый iMac поставляется с соответствующими по цвету Magic Keyboard и Magic Mouse, а также опционально Magic Trackpad, которые теперь оснащаются портом USB Type-C. Пользователи могут заряжать эти аксессуары с помощью одного кабеля», — говорится в сообщении компании.

Отдельно можно приобрести клавиатуру Magic Keyboard с цифровым блоком и Touch ID, а также версию клавиатуры с Touch ID, но без цифрового блока. Каких-либо других изменений, помимо перехода на USB Type-C, аксессуары не предлагают.

Компания также продолжает продажи старой версии клавиатуры Magic Keyboard с цифровым блоком, оснащенной зарядным портом Lightning. Однако у нее нет кнопки Touch ID. Все прочие аксессуары с разъемом Lightning сняты с производства.