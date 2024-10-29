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Украине предрекли потерю всей юго‑западной части Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины при настоящей динамике на фронте могут в ближайшее время потерять юго-западную часть Донбасса, спрогнозировали эксперты Украинского института политики.

«Украина может потерять всю юго-западную часть Донбасса, от Большой Новоселки до Курахово включительно. А при наиболее негативном сценарии — и покровскую агломерацию», — говорится в прогнозе.

Также аналитики допустили потерю украинской армией территорий на купянском и лиманском направлениях. В частности — поселка Боровской, где может быть в дальнейшем сформирован плацдарм для наступления российских войск на Славянск и Краматорск.

Одновременно специалисты института назвали возможным смещение боевых действий в Днепропетровскую и Запорожскую области.

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Политика #Мир #Конфликты
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