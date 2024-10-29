Госдума запретит коммунальным службам шуметь по ночам

Государственная дума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете управляющим компаниям (УК) шуметь в ночное время — убирать снег, косить газоны, пилить деревья, вывозить мусор и так далее.

«Граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа, хотя никакой необходимости осуществлять указанные работы с раннего утра нет», — говорится пояснительной записке к законопроекту.

В документе отмечается, что «чрезмерный шум или недосып из-за его регулярного воздействия может стать причиной появления физиологических и психологических болезней у граждан».

Законопроект призван закрыть пробел в законодательстве, из-за которого на УК не распространяются требования законов о соблюдении покоя граждан и тишины. В отдельных регионах, например в Петербурге, подобные ограничения уже действуют, теперь их решили распространить на всю территорию страны.