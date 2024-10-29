Пантера покусала мальчика в цирке в Иркутской области

Пантера набросилась на ребенка во время фотосессии в частном передвижном цирке, который давал представления в Ангарске, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным следствия, в понедельник, 28 октября, мужчина привел трехлетнего сына в цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Животное напало на ребенка, мальчик госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — шесть лет лишения свободы.