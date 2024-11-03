НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врачи объяснили, с чем связана «похмельная тревога»

Источник:
The Conversation
374 0

Тревожность после похмелья поражает около 22% людейю Ее вызывает нарушения баланса определенных веществ в мозге, выяснила группа американских физиологов.

Симптомы «похмельной тревожности» — сильное сердцебиение, навязчивые воспоминания, невозможность расслабиться. Для некоторых людей это состояние становится серьезным испытаниям, выбивающим из колеи.

«Похмельная тревожность» связана с тем, что алкоголь — депрессант нервной системы. Он изменяет работу нейротрансмиттеров — веществ, отвечающих за передачу сигналов в мозге, приводит The Conversation объяснение ученых.

Алкоголь сначала приводит к расслаблению и спокойствию из-за повышения уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и уменьшения уровня глутамата.

Но по мере вывода алкоголя из организма происходит обратный эффект: уровень ГАМК понижается, глутамата — повышается. Это заставляет нервную систему перевозбуждаться и приводит к чувству тревоги. Это чувство усиливается у людей, склонных к тревожности, отметили ученые.

 

Еще по теме
Психиатр развенчала мифы об алкогольной белой горячке
Врачи напугали опасностью сдерживания чихания
Психолог объяснил опасность квадробинга
Должны ли болеть мышцы после тренировки
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
54
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
19
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди