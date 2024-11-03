Врачи объяснили, с чем связана «похмельная тревога»

Тревожность после похмелья поражает около 22% людейю Ее вызывает нарушения баланса определенных веществ в мозге, выяснила группа американских физиологов.

Симптомы «похмельной тревожности» — сильное сердцебиение, навязчивые воспоминания, невозможность расслабиться. Для некоторых людей это состояние становится серьезным испытаниям, выбивающим из колеи.

«Похмельная тревожность» связана с тем, что алкоголь — депрессант нервной системы. Он изменяет работу нейротрансмиттеров — веществ, отвечающих за передачу сигналов в мозге, приводит The Conversation объяснение ученых.

Алкоголь сначала приводит к расслаблению и спокойствию из-за повышения уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и уменьшения уровня глутамата.

Но по мере вывода алкоголя из организма происходит обратный эффект: уровень ГАМК понижается, глутамата — повышается. Это заставляет нервную систему перевозбуждаться и приводит к чувству тревоги. Это чувство усиливается у людей, склонных к тревожности, отметили ученые.