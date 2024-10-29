Выдача ипотечных кредитов в России по итогам 2024 года сократится более чем на треть, следует из прогноза «Дом.РФ».

Снижение по объемам ипотечного кредитования составит около 33% по сравнению с 2023 годом, в том числе по льготным программам — на 26%. Выдача ипотеки на 1 октября уменьшилась на 26% к прошлому году и на 59% — к сентябрю 2023-го, приводят «Известия» прогноз «Дом.РФ».

В следующем году «Дом.РФ» ждет более драматичного проседания по льготным программам — почти в два раза по сравнению с 2023-м.

Рынок ипотечного кредитования в России столкнулся с сильнейшими вызовами. Резкое повышение ключевой ставки ЦБ сделало ставки по рыночной ипотеке заградительными. С 1 июля отменили программу «Льготная ипотека», а также ужесточили условия по «Семейной ипотеке».

По поручению президента правительство уже проводит оценку ситуации на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования, сказано в материалах Минстроя, присланных в Госдуму.