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Объемы кредитования по итогам 2024 года сократятся на треть

Источник:
«Известия»
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Выдача ипотечных кредитов в России по итогам 2024 года сократится более чем на треть, следует из прогноза «Дом.РФ».

Снижение по объемам ипотечного кредитования составит около 33% по сравнению с 2023 годом, в том числе по льготным программам — на 26%. Выдача ипотеки на 1 октября уменьшилась на 26% к прошлому году и на 59% — к сентябрю 2023-го, приводят «Известия» прогноз «Дом.РФ».

В следующем году «Дом.РФ» ждет более драматичного проседания по льготным программам — почти в два раза по сравнению с 2023-м.

Рынок ипотечного кредитования в России столкнулся с сильнейшими вызовами. Резкое повышение ключевой ставки ЦБ сделало ставки по рыночной ипотеке заградительными. С 1 июля отменили программу «Льготная ипотека», а также ужесточили условия по «Семейной ипотеке».

По поручению президента правительство уже проводит оценку ситуации на рынке жилищного строительства и ипотечного кредитования, сказано в материалах Минстроя, присланных в Госдуму.


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corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂