Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией

Недовольство нарастающими темпами мобилизации усиливается в
украинском обществе, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.
«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать
на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и
начать с себя. Таких противоречий много», — цитирует РБК Кучму.
По его словам, военнослужащие упрекают военно-политическое
руководство по разным причинам — информационным, оперативно-тактическим,
организационным. Но речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и
властей, но не об их конфликте, добавил он.
Первой, по его мнению, «возобновила крысиную гонку своих
мелких интересов» политическая элита.
«Трещинки уже бегут по камню. Кто-то воевал, а кто-то сделал
все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался на Украине, а кто сразу
уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился. Кто-то
поддерживал ВСУ своими мизерными заработками, а кто-то богател тем, что
ослаблял ВСУ», — сказал Кучма