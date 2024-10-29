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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией

Источник:
РБК
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Недовольство нарастающими темпами мобилизации усиливается в украинском обществе, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — цитирует РБК Кучму.

По его словам, военнослужащие упрекают военно-политическое руководство по разным причинам — информационным, оперативно-тактическим, организационным. Но речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и властей, но не об их конфликте, добавил он.

Первой, по его мнению, «возобновила крысиную гонку своих мелких интересов» политическая элита.

«Трещинки уже бегут по камню. Кто-то воевал, а кто-то сделал все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался на Украине, а кто сразу уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился. Кто-то поддерживал ВСУ своими мизерными заработками, а кто-то богател тем, что ослаблял ВСУ», — сказал Кучма

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂