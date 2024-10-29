Кучма заявил о недовольстве украинцев повальной мобилизацией

Недовольство нарастающими темпами мобилизации усиливается в украинском обществе, заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя. Таких противоречий много», — цитирует РБК Кучму.

По его словам, военнослужащие упрекают военно-политическое руководство по разным причинам — информационным, оперативно-тактическим, организационным. Но речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и властей, но не об их конфликте, добавил он.

Первой, по его мнению, «возобновила крысиную гонку своих мелких интересов» политическая элита.

«Трещинки уже бегут по камню. Кто-то воевал, а кто-то сделал все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался на Украине, а кто сразу уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился. Кто-то поддерживал ВСУ своими мизерными заработками, а кто-то богател тем, что ослаблял ВСУ», — сказал Кучма