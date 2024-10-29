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Средство от насекомых нашли на посуде отравившихся красноярских детей

Источник:
Sibnet.ru
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Инсектицидные средства
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Красноярские следователи обнародовали результаты экспертиз материалов, веществ и изделий из дома семьи в поселке Красная Сопка, где в сентябре от отравления погибли четверо детей.

«Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства», — сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Содержимое баллонов с дихлофосом из торговых точек в селе и на предприятиях производителя соответствует заявленному перечню активных компонентов.

Приоритетная версия следствия отравления детей на данный момент — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства.

21 сентября семья из шести человек была госпитализирована с признаками отравления, четверо детей от шести до 13 лет погибли, родители выжили. Экспертиза показала, что продукты и вода, найденные в доме, соответствовали нормам.

В телах погибших были найдены компоненты инсектицидного средства. Аналогичные вещества обнаружили на умершем котенке семьи.

Глава семейства говорил, что обрабатывал дом дихлофосом от мух. Он распылял его по всем комнатам, окна были закрыты, члены семьи были в это время на улице.

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