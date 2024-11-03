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Ученые рассказали о «ломке» после отказа от порнографии

Источник:
Sibnet.ru
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Люди, которые регулярно смотрят порно, могут столкнуться с так называемым синдромом отмены при попытке отказаться от этой привычки, выяснили ученые из Федерального университета Параны (Бразилия).

Каждый десятый взрослый страдает от порнозависимости, причем среди молодежи этот показатель еще выше. Некоторые люди тратят на просмотр порнографии до 12 часов в неделю, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в Journal of Addiction Medicine.

Согласно результатам исследования, до 72% людей с порнозависимостью испытывают «ломку» при попытке ограничить просмотр такого контента. Помимо физического дискомфорта, синдром отмены сопровождается эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, тревожностью.

Хотя точные причины возникновения зависимости до конца не изучены, известно, что просмотр порноконтента вызывает выброс дофамина — химического вещества, связанного с ощущением удовольствия и мотивацией.

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Топ комментариев

DEMON01

30 лет Путинского импортозамещения ,достойный результат, в пустыне коров больше дожили.

GammiPluh

ВСУ 10 лет строили оборону и заливали все бетоном, больше таких укрепов у них не будет

corrector

а цены ВЫРОСЛИ сильнее всего, ну может только еще сильнее на непобедимые ЯЙЦА !!

-БЕРКУТ-

да уж, дожили... такими темпами, скоро лес в китае будем закупать