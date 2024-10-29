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Минтруд рассказал, как единоразово получить пенсионные накопления

Источник:
«Известия»
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Россияне в 2024 году смогут единовременно изъять свои пенсионные накопления, если их общая сумма не превышает 351 тысячи рублей. В следующем году этот лимит вырастет, достигнув 412 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Минтруда.

В этом году изменились правила определения и расчета выплат. До июля 2024 года максимальная сумма, которую можно получить единовременно, вычислялась как 5% от пенсии гражданина. А после — исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера (ПМП), уточнили «Известиям» в министерстве.

Предел разовой пенсионной выплаты определяется следующим образом: берется ожидаемый срок дожития в 2024 году, который составляет 264 месяца (или 22 года). Также учитывается федеральный ПМП, который на 2024 год составит 13,3 тысячи рублей в месяц, 10% от этого показателя составляет 1,3 тысячи рублей. При умножении этих чисел получается около 351 тысяча рублей.

В 2025 году прожиточный минимум вырастет до 15,3 тысячи рублей в месяц, а срок дожития увеличится до 270 месяцев, добавила Финогенова. В результате этого порог единовременной выплаты составит 412 тысяч рублей.

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