Секс и семейная жизнь становятся все менее востребованными, а разрыв в политических взглядах между мужчинами и женщинами сегодня в пять раз больше, чем 25 лет назад, заявил эксперт по городскому будущему из Университета Чепмена Джоэл Коткин.

«На протяжении истории человеческую цивилизацию двигало счастливое соитие мужчины и женщины и его побочный продукт — дети», — приводит британский портал UnHerd слова Коткина. Но сейчас большинство людей в мире живет в странах, где уровень рождаемости значительно ниже уровня воспроизводства, отметил он.

По словам ученого, «сегодня мы стремимся к обществу, где сексуальная близость и семейная жизнь подрываются на самых базовых уровнях». В какой-то степени корни у этой войны полов экономические, полагает Коткин.

«Жизнь стала дорогой — рост цен на жилье, подорожание продуктов. С угасанием надежд на стабильную карьеру и владение недвижимостью многие молодые люди выбирают образ жизни, не совместимый с браком и семьей — во многом вынужденно», — пояснил ученый.

По его мнению, ярче всего это проявилось на Западе — где забвению предается не только семья, но и гетеросексуальные отношения как таковые.

«Упадок сексуальных отношений сулит крайне мрачное будущее — антиутопию, где растет лишь пожилое население, а семьи с детьми редеют и испытывают на себе все большее давление», — заключил Коткин.