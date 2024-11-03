НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые назвали новую угрозу человечеству — «войну полов»

Источник:
UnHerd
784 14

Секс и семейная жизнь становятся все менее востребованными, а разрыв в политических взглядах между мужчинами и женщинами сегодня в пять раз больше, чем 25 лет назад, заявил эксперт по городскому будущему из Университета Чепмена Джоэл Коткин.

«На протяжении истории человеческую цивилизацию двигало счастливое соитие мужчины и женщины и его побочный продукт — дети», — приводит британский портал UnHerd слова Коткина. Но сейчас большинство людей в мире живет в странах, где уровень рождаемости значительно ниже уровня воспроизводства, отметил он.

По словам ученого, «сегодня мы стремимся к обществу, где сексуальная близость и семейная жизнь подрываются на самых базовых уровнях». В какой-то степени корни у этой войны полов экономические, полагает Коткин.

«Жизнь стала дорогой — рост цен на жилье, подорожание продуктов. С угасанием надежд на стабильную карьеру и владение недвижимостью многие молодые люди выбирают образ жизни, не совместимый с браком и семьей — во многом вынужденно», — пояснил ученый.

По его мнению, ярче всего это проявилось на Западе — где забвению предается не только семья, но и гетеросексуальные отношения как таковые.

«Упадок сексуальных отношений сулит крайне мрачное будущее — антиутопию, где растет лишь пожилое население, а семьи с детьми редеют и испытывают на себе все большее давление», — заключил Коткин.

Еще по теме
Ученые рассказали о «ломке» после отказа от порнографии
Определена оптимальная длительность объятий
Чем выгорание отличается от депрессии
Психолог объяснил опасность квадробинга
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы»
Путин назвал несправедливым неравенство в зарплатах бюджетников
Трамп признался в уничтожении газопровода «Северный поток»
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
Обсуждение (14)
Картина дня
Российские войска взяли Вишневое в ДНР
Le Figaro констатировала скорый разгром Украины
Медведев предсказал Трампу судьбу Кеннеди
Российский бесшумный миномет 2Б25 «засветился» в зоне СВО
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
41
Санкции против России посчитали угрозой мировой экономике
38
Кадыров сообщил о ликвидации офицеров Генштаба ВСУ
29
Ким Чен Ын приказал помочь российской армии на Украине
29
Трамп может поставить России ультиматум об отводе войск
22
Путин провел тренировку стратегических ядерных сил