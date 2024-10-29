Украинских диверсантов уничтожили в Брянской области. ВИДЕО

Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», — говорится в сообщении.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ России показал видеозапись с места уничтожения диверсантов, попытавшихся вторгнуться в Брянскую область.

По информации ЦОС, уничтоженные члены диверсионной группы, предположительно, иностранные наемники. У них обнаружены личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке), уточнили в ФСБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что среди уничтоженных в Брянской области наемников — граждане США, Канады и Польши.