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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинских диверсантов уничтожили в Брянской области. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Четверо диверсантов уничтожено при попытке вторжения в Брянскую область, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения Государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой», — говорится в сообщении.

«В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом и понесли потери», — отметили в ФСБ. 

Центр общественных связей ФСБ России показал видеозапись с места уничтожения диверсантов, попытавшихся вторгнуться в Брянскую область.

По информации ЦОС, уничтоженные члены диверсионной группы, предположительно, иностранные наемники. У них обнаружены личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам (флаг Канады, молитвенник на польском языке, блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке), уточнили в ФСБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что среди уничтоженных в Брянской области наемников — граждане США, Канады и Польши.

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Топ комментариев

corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂