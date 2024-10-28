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Чем мужские волосы отличаются от женских

Источник:
Sibnet.ru
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Структура волоса одинакова у мужчин и женщин — независимо от пола, он состоит из волосяного стержня, корня и сосочков, которые отвечают за питание и качество волос. Однако различия все же есть.

Профессор Лев Этинген в своей книге «Чем мужчина отличается от женщины» отмечает, что у мужчин кислотно-щелочной баланс кожи головы меньше, чем у женщин — 5,4 против 5,7. Кроме этого, у мужчин кожа более плотная.

Это способствует интенсивному кровообращению и активности сальных желез. В результате мужские волосы быстрее загрязняются и в основном имеют жирный тип. У женщин кожного жира обычно меньше, поэтому волосы дольше остаются чистыми.

Из-за гормональных различий волосы женщин на голове гуще и мягче. У женщин волосяные луковицы находятся примерно на 2 миллиметра глубже, чем у мужчин, поэтому менее склонны к выпадению. Но у мужчин длинные волосы примерно в два раза толще, чем у женщин.

На «выживаемость» волос также напрямую влияет уровень тестостерона, который значительно выше у мужчин. Со временем он становится токсичным для волос, из-за чего мужские волосы постепенно отмирают. С женскими волосами такого практически никогда не происходит.

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corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

corrector

ТУТ ВОПРОС : ГДЕ ВУНДЕВАФЛЯ ФЭ -16 ?!! Они вообще существуют ????