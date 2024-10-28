«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага

Голландец Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба. Он руководил командой с 2022 года.

Накануне МЮ проиграл «Вест Хэму» в Английской премьер-лиге со счетом 1:2, пропустив с пенальти в компенсированное время.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице, одержав только три победы в девяти матчах. В Лиге Европы команда все три матча завершила вничью.

В прошлом сезоне МЮ занял восьмое место в АПЛ, самое низкое с 1990 года, но выиграл Кубок Англии. В 2023 году МЮ выиграл Кубок английской лиги.

После увольнения Эрика тен Хага команду временно возглавит Руд ван Нистелрой.