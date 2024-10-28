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Сарик Андреасян решил стать создателем русского «Диснея»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Сарика Андреасяна

Продюсер и режиссер Сарик Андреасян хочет снять настолько качественный фильм, что готов назвать себя создателем российского «Диснея».

«Я сейчас снимаю "Сказку о царе Салтане". Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу. Грубо говоря, стать "Диснеем". Это будет мировое качество», — сказал Андреасян в шоу «Спешл».

Режиссер отметил, что для «Сказки о царе Салтане» к каждой детали подходят трепетно. Например, один костюм могут шить от четырех до шести месяцев.

«Но кто-то не будет так делать. Просто арендует в местном театре мешки с картошкой и выдаст за костюмы. Такое тоже есть. Я вижу периодически такой контент», — отметил Андреасян.

Фильм по «Сказке о царе Салтане» Александра Пушкина должен выйти в кинотеатрах 19 февраля 2026 года. Подробностей об актерском составе пока нет.

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