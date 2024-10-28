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Фанаты выпустят утерянную версию Half-Life 2

Источник:
Sibnet.ru
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Команда фанатского портала Half-Life Project Beta объявила дату выхода «утерянной» версии Half-Life 2. Сборка Half-Life 2 Beta: Mega Build продемонстрирует, как легендарная игра должна была выглядеть изначально.

Новая сборка предложит более тысячи восстановленных текстур, моделей персонажей и предметов. В игре появятся вырезанные локации и новые враги, а также удаленные механики, изначально запланированные разработчиками.

В основу этой версии Half-Life 2 легла «слитая» в октябре 2003 года немецким хакером Акселем Гембе бета-версия игры, украденная у Valve. Над восстановлением изначальной Half-Life 2 фанаты работали несколько лет.

В трейлере проекта показаны первоначальная версия города Сити-17, вырезанная возможность пробивать огнестрельным оружием резервуары с водой, изначальная гравипушка и многое другое. Half-Life 2 Beta: Mega Build выйдет 16 ноября.

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Игры #Экшены
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