Фанаты выпустят утерянную версию Half-Life 2

Команда фанатского портала Half-Life Project Beta объявила дату выхода «утерянной» версии Half-Life 2. Сборка Half-Life 2 Beta: Mega Build продемонстрирует, как легендарная игра должна была выглядеть изначально.

Новая сборка предложит более тысячи восстановленных текстур, моделей персонажей и предметов. В игре появятся вырезанные локации и новые враги, а также удаленные механики, изначально запланированные разработчиками.

В основу этой версии Half-Life 2 легла «слитая» в октябре 2003 года немецким хакером Акселем Гембе бета-версия игры, украденная у Valve. Над восстановлением изначальной Half-Life 2 фанаты работали несколько лет.

В трейлере проекта показаны первоначальная версия города Сити-17, вырезанная возможность пробивать огнестрельным оружием резервуары с водой, изначальная гравипушка и многое другое. Half-Life 2 Beta: Mega Build выйдет 16 ноября.